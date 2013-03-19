На інтронізацію Папи Римського прибудуть короновані персони і мільйон прочан

Сьогодні у Ватикані відбудеться інтронізація Папи Римського Франциска.

На урочисту церемонію сходження на престол нового понтифіка прибудуть делегації з 132 країн, зокрема глави 34 держав, повідомляє РІА «Новости».

Архієпископа Буенос-Айреса, 76-річного Хорхе Маріо Бергольйо було обрано 266-м Папою Римським на конклаві, який відбувся в Сикстинській капелі у Ватикані 12 і 13 березня. Вперше в історії Римсько-католицької церкви понтифіком став не європеєць а єзуїт, який також вперше прийняв папське ім'я Франциск.

Під час інтронізації Папі Римському буде вручено символи папської влади - вовняну єпитрахиль і виконаний з позолоченого срібла "перстень Рибака", на якому зображений перший єпископ Риму Святий Петро з ключами.

Взяти участь в інтронізації до Італії прибули глави багатьох держав, зокрема Президент Аргентини Крістіна Кіршнер, яка стала першим іноземним лідером, якого прийняв Папа Римський Франциск після свого обрання.

Крім того, на церемонії у Ватикані будуть присутні короновані персони, державні лідери і керівники міжнародних організацій, зокрема, віце-президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

Вся зона навколо Ватикану на час проведення інтронізації буде оточена. За попередніми оцінками, загальна кількість прочан, які прибудуть на інтронізацію до Риму, досягне мільйона осіб.