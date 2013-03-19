Уперше в історії Вселенський патріарх приїде до Ватикану на інтронізацію

З моменту розколу церкви на католицьку і православну в 1054 році константинопольські патріархи жодного разу не брали участь в інтронізації понтифіків. За словами самого патріарха, його приїзд на інтронізацію Франциска повинен підкреслити важливість «дружніх зв'язків» між двома церквами, повідомляє Associated Press. Він також висловив сподівання на відновлення діалогу про зближення позицій церков з різних питань.

Зі свого боку у Ватикані заявили, що під час інтронізації Євангеліє читатимуть не латиною, як це робиться зазвичай, а грецькою мовою, близькою православним християнам.

Патріарх, мотивуючи своє рішення вирушити до Ватикану, також заявив, що йому дуже імпонує скромність нового папи, відомого байдужістю до розкоші. «Я усвідомив, що хочу туди поїхати, тому і їду - з власної доброї волі», - сказав Варфоломій.

У минулому він вже бував у Ватикані, а також приймав у Константинополі попереднього понтифіка - Бенедикта XVI, зауважує Лента.ру.