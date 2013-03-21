Європа дала Кіпру три дні на пошуки виходу з кризи

ЄЦБ тримає банки Кіпру на плаву, дозволяючи їм використовувати надзвичайні фонди з місцевого центрального банку, але заявляє, що зупинить це, якщо Кіпр не узгодить план порятунку до понеділка.

Кіпрські політики продовжують пошук виходу з критичної фінансової ситуації – після того, як раніше цього тижня парламент відхилив умови порятунку, запропоновані ЄС та МВФ, повідомляє Радіо Свобода.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадес знову зустрінеться з лідерами партій після того, як переговори в середу завершилися без будь-яких заяв для преси.

Посадові особи, що беруть участь в переговорах, сказали, що серед нових планів порятунку – націоналізація пенсійних фондів й екстрені запозичення в розрахунку на майбутні доходи від видобутку газу.

Кіпр має відшукати 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати допомогу в 10 мільярдів євро. Раніше ці ресурси планували знайти за рахунок одноразового оподаткування депозитів. Уряд Кіпру продовжив термін заборони відкриття банків країни до наступного тижня.

Міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс перебуває в Москві, де проситиме фінансової допомоги. Так само в Росії перебуває президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. Він заявляє, що «дуже стурбований» кризою на Кіпрі. Це питання Баррозу буде обговорювати з прем’єром Росії Дмитром Медведєвим.