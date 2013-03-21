У мечеті Дамаска пролунав вибух: 18 людей загинули

Терорист-смертник підірвався в мечеті, розташованій у центрі Дамаска, 18 осіб загинули, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Синьхуа.

За даними телеканалу "Аль-Акбарія", вибух стався в мечеті аль-Еман неподалік від штаб-квартири правлячої партії "Баас". Повідомляється, що в результаті теракту десятки людей зазнали поранень.

У Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою та опозицією. За цей час у країні, за різними даними, загинули до 70 тисяч осіб, близько півмільйона були змушений залишити свої домівки. Сирійська влада заявляє, що протистоїть добре озброєним і навченим бойовикам, які прибувають із-за кордону. За даними Дамаска, низка озброєних угрупувань безпосередньо пов'язані з терористичною мережею "Аль-Каїда".