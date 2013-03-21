Аятолла Хаменеї застеріг Ізраїль: Тель-Авів і Хайфа будуть зрівняні з землею

Керівник Ісламської Республіки Іран (ІРІ) аятолла сейєд Алі Хаменеї пригрозив знищенням Тель-Авіва і Хайфи в тому випадку, якщо Ізраїль здійснить військові дії проти Ірану. Про це духовний лідер заявив сьогодні в ефірі державного телеканалу, передає ІТАР-ТАРС.

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За його словами, Ізраїль "погрожує розпочати військове вторгнення". "Однак вони самі розуміють, що це призведе до того, що Тель-Авів і Хайфа будуть зрівняні з землею" - сказав Хаменеї.

Заява верховного лідера ІРІ з’явилася після зустрічі з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху і президентом США Бараком Обамою, що пройшла в Єрусалимі сьогодні. На ній Нетаньяху підкреслив, що політичні та економічні заходи впливу на іранську ядерну програму повинні супроводжуватися "ясною та чіткою перспективою проведення військової операції" в разі невиконання Ісламською Республікою міжнародних умов.