Парламент Кіпру зробив крок до порятунку економіки

Також схвалено закон про створення спеціального інвестфонду, який повинен допомогти Кіпру знайти необхідні кошти для отримання допомоги ЄС і МВФ, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

Законопроекти є частиною другого за останній тиждень плану з порятунку кіпрської економіки, який обговорюють на Кіпрі.

Закон про спеціальний фонд "солідарності" передбачає націоналізацію частини коштів пенсійних фондів. Закон про контроль над рухом капіталу дозволяє уряду запобігти "набігові" вкладників на банки шляхом тимчасової заморозки рахунків.

Це два перших закони з вісьмох, які має обговорити на поточній сесії парламент. Таким чином Кіпр планує знайти відсутні 5,8 мільярда євро для укладення угоди з ЄС і МВФ про кредити на 10 мільярдів євро і надання місцевим банкам ліквідності ЄЦБ.