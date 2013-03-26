На Кіпрі відклали відкриття банків

Про це повідомив Центральний банк. Відповідне рішення було прийнято міністром фінансів Міхалісом Саррісом за рекомендацією голови ЦБ Панікоса Дімітріадісу, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Оголошення було зроблено всього через кілька годин після рішення ЦБ про те, що сьогодні відкриються всі банки, за винятком двох найбільших і найбільш проблемних - Банку Кіпру та Кіпрського народного банку.

Банківська система Кіпру заблокована з 16 березня з тим, щоб запобігти втечі капіталів у зв'язку з угодою між урядом країни та міжнародними кредиторами про введення надзвичайного збору з банківських депозитів з метою формування антикризового пакету. Цей план був відкинутий парламентом 19 березня, після чого в результаті переговорів уряду з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом 25 березня в Брюсселі була досягнута нова домовленість - про ліквідацію Кіпрського народного банку і передачі його "хороших" активів Банку Кіпру, рекапіталізація якого буде здійснена частково за рахунок залучення коштів великих власників депозитів, що перевищують 100 тис євро.