На Кіпрі відклали відкриття банків
Банківскі канікули на Кіпрі триватимуть принаймні до четверга.
Про це повідомив Центральний банк. Відповідне рішення було прийнято міністром фінансів Міхалісом Саррісом за рекомендацією голови ЦБ Панікоса Дімітріадісу, повідомляє ІТАР-ТАРС.
Оголошення було зроблено всього через кілька годин після рішення ЦБ про те, що сьогодні відкриються всі банки, за винятком двох найбільших і найбільш проблемних - Банку Кіпру та Кіпрського народного банку.
Банківська система Кіпру заблокована з 16 березня з тим, щоб запобігти втечі капіталів у зв'язку з угодою між урядом країни та міжнародними кредиторами про введення надзвичайного збору з банківських депозитів з метою формування антикризового пакету. Цей план був відкинутий парламентом 19 березня, після чого в результаті переговорів уряду з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом 25 березня в Брюсселі була досягнута нова домовленість - про ліквідацію Кіпрського народного банку і передачі його "хороших" активів Банку Кіпру, рекапіталізація якого буде здійснена частково за рахунок залучення коштів великих власників депозитів, що перевищують 100 тис євро.