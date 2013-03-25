Усі банки Кіпру, крім двох, відкриються у вівторок

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерела в ЦБ острівної держави.

"Всі банки, крім Bank of Cyprus і Popular Bank, відкриються у вівторок", - сказав співрозмовник агентства.

Банки Кіпру через кризу не працюють з 15 березня. Раніше в понеділок міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс заявив, що точна дата їх відкриття буде узгоджена з європейськими партнерами, але мета - зробити це якнайшвидше.

Рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) в ніч на понеділок зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 мільярдів євро. За умовами угоди, другий найбільший банк Кіпру Laiki Bank буде реструктуризований. Всі депозити до 100 тисяч євро, а також "хороші" активи з Laiki Bank перейдуть в Bank of Cyprus. Податок на депозити понад 100 тисяч євро в Bank of Cyprus складе близько 30%. Вклади до 100 тисяч євро не постраждають.

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