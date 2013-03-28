94-річний Нельсон Мандела через два тижні після виписки знову потрапив до лікарні

Про це повідомляють західні інформагентства з посиланням на заяву уряду ПАР.

Ще на початку грудня минулого року Н.Манделу було госпіталізовано в Йоганнесбургу. Лікарі провели низку тестів, які виявили рецидив легеневої інфекції, що потребує відповідного лікування. Пізніше екс-президенту ПАР було успішно проведено операцію з видаленню каменів із жовчного міхура. Незадовго до настання нового року його виписали з лікарні, відзначає РІА «Новости».

Лікарі провели чергове планове обстеження Н.Мандели два тижні тому. Його виписали з лікарні 10 березня.

Н.Мандела став першим в історії чорношкірим Президентом ПАР. Він керував державою з травня 1994 по червень 1999 року. За активну діяльність проти режиму апартеїду він провів у в'язниці 27 років. У 1993 році Н.Мандела був нагороджений Нобелівською премією миру.