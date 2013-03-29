ЗМІ: КНДР готується до можливого ракетного удару по США

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин в ніч на п'ятницю наказав привести ракетні війська КНДР у стан готовності до можливого удару по континентальній частині США та американським військовим базам у Південній Кореї і в Тихому океані, передає агентство Рейтер з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), Кім Чен Ин підписав цей наказ на нараді з високопоставленими військовими, передає РІА Новости.

Як зазначає ЦТАК, згідно з наказом, стратегічні ракети збройних сил КНДР повинні бути готові в будь-який момент вдарити по території США і їх військовим базам у Південній Кореї, на Гуамі і на Гавайських островах. На думку агентства Рейтер, черговий виток напруженості на Корейському півострові пов'язаний з використанням американським військовим командуванням стратегічних бомбардувальників-"невидимок" В-2 в ході спільних навчань з Південною Кореєю.

У вівторок Пхеньян вже заявляв про підвищення ступеню бойової готовності своїх ракетних і артилерійських частин, які нібито здатні завдати ударів по американським військовим об'єктам. До цього ЗМІ повідомили про польоти в ході навчань стратегічних бомбардувальників ВПС США В-52, здатних нести ядерну зброю На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення навчань США і Південної Кореї відмовилася від усіх угод з півднем півострова про ненапад і денуклеаризації, а також припинила дію угоди про перемир'я, яку було укладено 50 років тому. Крім цього КНДР виступила з погрозою завдати ядерного удару по території США.