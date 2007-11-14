У Польщі назвали склад нового уряду

Майбутній прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК після зустрічі із представником партії Польської селянської партії Вальдемаром ПАВЛЯКОМ оголосив на прес-конференції прізвища кандидатів на посади міністрів у новому коаліційному уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Д.ТУСКА, сьогодні склад уряду буде представлено президенту Леху КАЧИНСЬКОМУ.

Лідер Громадянської платформи зазначив, що "президент Польщі має досить скептичне ставлення до певних прізвищ, проте такого типу думки не вплинули на його рішення".

Д.ТУСК загалом задоволений кандидатами, проте зазначив , що "новий уряд не є вимріяним кабінетом". Таким чином, на посаду міністра праці запропоновано кандидатуру заступника голови Головного виконавчого комітету селянської партії Йоланти ФЕДАК, на посаду міністра регіонального розвитку запропоновано Ельжбету БЄНЬКОВСЬКУ, Мацєй НОВІЦІКІ - кандидат на посаду міністра охорони навколишнього середовища.

Загалом Громадянська платформа та Польська селянська партія пропонують такий склад уряду: прем`єр-міністр – Д.ТУСК (ГП), віце-міністр та міністр економіки - Вальдемар ПАВЛЯК (PSL), віце-міністр та міністр внутрішніх справ - Гжегож СХЕТИНА (ГП), міністр закордонних справ - Радослав СІКОРСКІ (ГП), міністр фінансів - Яцек РОСТОВСКІ (професор економіки), міністр юстиції - Збігнєв ЧВЬОНКАЛЬСКІ (професор права), міністр оборони - Богдан КЛІХ (євродепутат), міністр сільського господарства - Марек САВІЦКІ (PSL), міністр охорони здоров`я - Ева КОПАЧ (ГП), міністр освіти - Катажина ХАЛЛ (заступник міського голови Гданська), міністр казначейства - Александер ГРАД (ГП), міністр регіонального розвитку – Е.БЄНЬКОВСЬКА (директор Відділу регіонального розвитку у Маршалковській адміністрації в Катовицях), міністр інфраструктури - Цезари ГРАБАРЧИК (ГП), міністр праці – Й.ФЕДАК (PSL), міністр навколишнього середовища – М.НОВІЦКІ (голова екофонду), міністр культури - Богдан ЗДРОЄВСЬКИЙ (ГП), міністр науки та вищої освіти - Барбара КУДРИЦКА (євродепутат), міністр спорту - Мірослав ДЖЕВЄЦКІ (ГП).

Новий уряд Польщі офіційно буде проголошено у п`ятницю, 16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Громадянська платформа на чолі з Д.ТУСКОМ перемогла на позачергових парламентських виборах, отримавши 209 мандатів. 166 місць у парламенті також отримали представники партії "Право і Справедливість". партію "Ліві і Демократи" представлятимуть у Сеймі 53 депутати. Польська християнська партія має 31 мандат, німецька національна меншина - 1 мандат. У Сенаті "Громадянська платформа" отримала 60 місць, "Право і Справедливість" - 39.