Шаріатський суд в ОАЕ звільнив засудженого до страти українця

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Консульства України в м.Дубай.

«Під час апеляційного провадження судом прийнято до уваги виплату засудженим коштів родині вбитого, наявність „пробачення” від постраждалої сторони, позитивну характеристику з місця утримання під вартою, а також здійснені впродовж останніх років Посольством України в ОАЕ та Консульством України в місті Дубай заходи щодо його звільнення», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що у даний час місцевими компетентними органами вирішується питання щодо можливості надання зазначеному громадянинові дозволу на подальше проживання та працевлаштування в ОАЕ або депортації з країни.