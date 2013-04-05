На Фукусімі-1 зламалась система охолодження пошкодженого реактора

Про це повідомив Ядерний регулятор Японії.

За словами речника відомства, причину збоїв наразі з’ясовують. У департаменті з ядерного нагляду також заявили, що негайної небезпеки від поломки немає, передає Радіо Свобода.

Водночас в компанії-операторі АЕС кажуть, що система охолодження може залишатися вимкненою протягом аж двох тижнів, поки температура сягне небезпечних рівнів.

Як відомо, АЕС «Фукусіма-1» була пошкоджена після землетрусу і цунамі 2011 року, через які вийшли з ладу системи охолодження. Це призвело до перегріву реакторів і відпрацьованого палива, вибухів накопиченого водню, плавлення активних зон трьох із шести реакторів і певного викиду радіоактивних речовин назовні. АЕС закрили, проте проблеми на ній не припинилися.

У березні чотири паливосховища пошкодженої в березні 2011 року цунамі японської атомної електростанції «Фукусіма» протягом більш ніж 15 годин залишалися без прісної води для їх охолодження через відключення електроенергії.