На Фукусімі-1 зламалась система охолодження пошкодженого реактора

12:20, 05 квітня 2013
Світ
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На японській АЕС «Фукусіма-1», що була пошкоджена цунамі в 2011 році, вийшла з ладу система охолодження на одному з реакторів.

Система може не працювати без загрози максимум два тижні / Фото : kievskaya.com.ua

Про це повідомив Ядерний регулятор Японії.

За словами речника відомства, причину збоїв наразі з’ясовують. У департаменті з ядерного нагляду також заявили, що негайної небезпеки від поломки немає, передає Радіо Свобода.

Водночас в компанії-операторі АЕС кажуть, що система охолодження може залишатися вимкненою протягом аж двох тижнів, поки температура сягне небезпечних рівнів.

Як відомо, АЕС «Фукусіма-1» була пошкоджена після землетрусу і цунамі 2011 року, через які вийшли з ладу системи охолодження. Це призвело до перегріву реакторів і відпрацьованого палива, вибухів накопиченого водню, плавлення активних зон трьох із шести реакторів і певного викиду радіоактивних речовин назовні. АЕС закрили, проте проблеми на ній не припинилися.

У березні чотири паливосховища пошкодженої в березні 2011 року цунамі японської атомної електростанції «Фукусіма» протягом більш ніж 15 годин залишалися без прісної води для їх охолодження через відключення електроенергії.

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