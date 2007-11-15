Росія повністю вивела свої війська з Грузії

Росія повністю завершила дострокове виведення своїх військ з Грузії.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив головнокомандуючий Сухопутними військами РФ генерал армії Олексій МАСЛОВ.

Сьогодні вночі було відправлено останній залізничний військовий ешелон з майном переданої Міністерству оборони Грузії 12-ї військової бази.

"Таким чином, виведення техніки, озброєнь і матеріальних засобів російських військ з Грузії, яке відповідно до російсько-грузинської угоди планувалося здійснити впродовж 2008 року, завершено достроково", - сказав генерал.

"Російських військ в Грузії більше немає, там залишаються лише наші миротворці, які діють за мандатом СНД в Абхазії, а також входять до складу змішаних сил з участю Грузії - в Південній Осетії", - наголосив О.МАСЛОВ.

Як повідомлялося, Росія почала дострокове виведення військових частин з Грузії в листопаді 2006 року.

Рішення про дострокове виведення частин тбіліського гарнізону ухвалено керівництвом Міноборони у зв`язку із загостренням ситуації в столиці Грузії і побоюваннями з приводу можливих провокацій щодо російських військових. Йшлося про дві бази в Батумі і Ахалкалакі, що залишилися тут від радянських часів.

Грузинські політики стверджували, що наявність у Грузії російських баз з військового погляду жодного значення для Росії більше не має.

Відносини двох країн напружились після арешту в Грузії російських військових офіцерів, яких звинуватили в шпигунстві і тероризмі. Тим часом Росія ввела щодо Грузії ряд санкцій.

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ виступив з викривальною промовою на адресу РФ в Страсбургу, заявивши в Європарламенті, що з курсу на інтеграцію з ЄС і НАТО його країну не зіб`є ніхто, навіть Росія, яка ніяк не може позбутися імперських амбіцій.