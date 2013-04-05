ЗМІ: Тіло Березовського перебуватиме в морзі ще два місяці

Як повідомляє Вести.Ru, повідомлення про це надійшло сьогодні від управління поліції з регіону долини річки Темза.

Днями ЗМІ повідомили про те, що бізнесмен буде похований на лондонському кладовищі Ганнерсбері - таке рішення нібито було прийнято його доньками Єлизаветою і Катериною. Тим часом, поліцейські, які розслідують справу, заявили, що не в курсі, де саме Б.Березовській знайде вічний спокій.

Інформація про місце поховання поки що не була офіційно підтверджена ні його родичами, ні Олександром Гольдфарбом, керівником створеного Березовським Фонду громадянських свобод.

Як повідомлялося, Б.Березовського було знайдено мертвим 23 березня в його будинку під Лондоном. Британська поліція висунула основною версією смерті олігарха повішення. Під час розтину експерти виявили у Б.Березовського перелом ребра. На коронерських слуханнях офіцер поліції повідомила, що на шиї Б.Березовського було зав’язано вузол з «так званої лігатури». При цьому вона не пояснила, про що конкретно йдеться. До «лігатури», за різними даними, можуть належати шнур, дріт або кабель.

Друзі бізнесмена не вірять у версію самогубства.