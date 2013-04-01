ЗМІ: Березовського поховають в Англії

Про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на свої джерела, передають РІА Новости.

"Джерело телеканалу "Дождь" підтверджує, що рішення про похорон Березовського в Англії прийнято дітьми бізнесмена, перш за все, старшими доньками - Єлизаветою і Катериною", - повідомив кореспондент телеканалу.

За даними телеканалу "Дождь", Б.Березовського поховають на англійському кладовищі Ганнерсбері, де також похований філософ Олександр П'ятигорський, з яким Березовський при житті дружив і багато спілкувався. Дата похорону поки невідома.

Небажання поховати Б.Березовського в Росії пов'язане з тим, що більшість його рідних останнє десятиліття живе на Заході, відзначає телеканал, посилаючись на джерело, близьке до сім'ї Березовського.