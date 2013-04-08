У Чорногорії обидва кандидати у президенти оголосили про свою перемогу

Центрвиборчком Чорногорії не має наміру публікувати попередні підсумки президентських виборів після того, як обоє кандидатів заявили про свою перемогу, повідомляє «Газета.ру», посилаючись на «Євроньюс».

Місцеві ЗМІ стверджують, що соціологічні служби не проводили exit polls на виборчих дільницях.

І діючий глава держави Філіп Вуянович, і опозиційний політик Міодраг Лекич оголосили в ніч на понеділок про свою перемогу з незначною перевагою.

Явка на виборах становила близько 60%.

Ф.Вуянович зробив проведення демократичних реформ та інтеграцію в ЄС і НАТО своєю передвиборною програмою й вважався фаворитом гонки. Його суперник, колишній дипломат за часів правління в Югославії Слободана Мілошевича, представник опозиції М.Лекич у разі перемоги обіцяв виборцям реформу владних структур і проведення дострокових парламентських виборів, після яких, за його словами, можна буде змінити уряд.