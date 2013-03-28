Литва пропонує Чорногорії допомогти з євроінтеграцією

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Литви, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ Литви Вітаутаса Лескевічюса із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Чорногорії Ігорем Лукичем сьогодні в Подгориці.

“Литовський дипломат представив проект меморандуму про співпрацю у сфері європейської інтеграції, який фокусується на специфічних сферах партнерства, представникам Чорногорії. Обидві сторони погодилися підписати спільний меморандум до початку литовського президентства в Раді ЄС”, - сказано у повідомленні.

В.Лескевічюс також виловив сподівання, що ЄС та Чорногорія зможуть ще в першому півріччі розпочати переговори про два розділи майбутньої угоди щодо вступу до ЄС, які стосуються судової системи та питань юстиції, свободи і безпеки.