Путін не виключає створення в Росії міністерства космосу
10:25, 12 квітня 2013Світ
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Президент Росії Володимир Путін не виключає створення в Росії міністерства космосу.
Путін подумує над створенням нового міністерства / Фото: ІТАР-ТАСС
Міністерство космосу може бути створено в Росії, заявив президент РФ Володимир Путін на нараді з розвитку космічної галузі, повідомляє РІА Новости.
"У космічній галузі практично все належить державі, або держава має контрольний пакет. Загалом, я не виключаю цього, прошу Дмитра Олеговича Рогозіна, голови уряду подумати над цим ще раз, в принципі, не виключаю, що можна було б тут і міністерство створити", - сказав Путін.
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