Путін не виключає створення в Росії міністерства космосу

Міністерство космосу може бути створено в Росії, заявив президент РФ Володимир Путін на нараді з розвитку космічної галузі, повідомляє РІА Новости.

"У космічній галузі практично все належить державі, або держава має контрольний пакет. Загалом, я не виключаю цього, прошу Дмитра Олеговича Рогозіна, голови уряду подумати над цим ще раз, в принципі, не виключаю, що можна було б тут і міністерство створити", - сказав Путін.