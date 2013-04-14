«Чорні списки»: Раднику Обами вже пообіцяли «теплий» прийом у Росії

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков вважає, що першим, хто відчує наслідки введення США "списку Магнітського", стане радник Барака Обами з національної безпеки Том Донілон, який 15 квітня приїде до Москви. Про це повідомляє РІА Новости.

Донілон приїде до Москви для підготовки зустрічі президента США з його російським колегою та обговорення питань нової конфігурації системи ПРО. У нього запланована зустріч з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим, помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Першим, хто відчує наслідки введення "чорних списків" Штатами, завтра стане помічник Обами Т.Донілон. Він приїжджає до нас у не надто вдалий час", - написав Пушков у неділю в своєму мікроблозі в Twitter.

Мінфін США в п'ятницю опублікував "список Магнітського" з 18 прізвищ. Закон, названий так на згадку про померлого у СІЗО в Москві аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, був прийнятий конгресом в кінці 2012 року. Він передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку парламентаріїв США, до порушень прав людини.

Москва в суботу оприлюднила свій список з 18 громадян США, яким заборонений в'їзд в РФ. Російський список включає імена причетних, на думку РФ, до легалізації та застосування тортур у спецв'язниці в Гуантанамо, а також причетних до порушень прав і свобод російських громадян за кордоном.