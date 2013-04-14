Фігурант «антимагнітского списку» РФ: до біса тепер поєдинок з дзюдо з Путіним

Видання вказує на те, що всі американці, внесені в так званий список Гуантанамо, не часто відвідували Росію. Принаймні один з них «зі знущанням», на думку газети, відреагував на внесення його імені в список.

«Під три чорти летить мій поєдинок з дзюдо з Путіним», - заявив Джон Ю. Він також прокоментував ситуацію виданню Daily Beast. «Пропала моя відпустка на дачі в Сочі, про яку так мріяла моя дружина», - сказав Ю.

Росія в суботу опублікувала свою відповідь на «список Магнітського»: у переліку МЗС РФ 18 нев'їзних американців, з них четверо високопоставлених чиновників, відповідальних за відкриття спецв'язниці в кубинському Гуантанамо, і 14 суддів, прокурорів і агентів спецслужб, які домоглися екстрадиції і засудження «збройового барона» Віктора Бута і льотчика-контрабандиста Костянтина Ярошенка.

Газета.ру