Фініш Бостонського марафону вкритий тілами жертв після подвійного вибуху

Два вибухи пролунали в Бостоні на завершальному етапі марафону, що проходив вулицями міста. Це сталося приблизно о 15:00 за місцевим часом, через три години після того, як перші бігуни перетнули фінішну лінію. Перший вибух стався зліва поруч з фінішем. За даними очевидців, другий вибух стався приблизно за двадцять секунд потому.

На місці події працюють екіпажі рятувальних машин. У прямій трансляції, організованій каналом bloomberg.org. видно, що скрізь лежать тіла жертв.

Щонайменше три людини загинули, повідомляє телеканал FoxNews.

Федеральна влада поки не має повної інформації про те, що трапилося, повідомляє агентство NBCNews.com.

У Нью-Йорку антитерористичні підрозділи приведені в стан підвищеної готовності.