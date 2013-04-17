Венесуельська опозиція звинуватила владу у провокаціях

У Каракасі тривають багатотисячні акції протесту опозиції, що вимагає перерахунку голосів за підсумками виборів. За останніми даними, в результаті заворушень загинули не менше семи осіб, більше 60 постраждали. Не менш 135 опозиціонерів заарештовані.

"Мадуро і його уряд розпорядилися (влаштувати) заворушення ... Це вони відповідальні (за заворушення)", - цитує РІА "Новости".

У свою чергу кандидат від правлячих сил Ніколас Мадуро, який переміг на виборах, звинувачує опозиціонерів. Раніше він заявив, що заборонить демонстрантам провести заплановану на середу акцію протесту в центрі Каракаса.

Акції протесту прихильників опозиції почалися спочатку в Каракасі. Потім, за даними ЗМІ, вони охопили й інші міста країни. Демонстранти блокують дороги, палять шини та сміття, влаштовують сутички з правоохоронцями. У ніч на вівторок поліція застосувала сльозогін для їх розгону в деяких районах Каракаса.