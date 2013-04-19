Від вибуху в Техасі загинули 14 осіб

За інформацією мера міста Вест Томмі Муски, в результаті інциденту загинули, щонайменше, чотири лікарі "швидкої допомоги", наразі невідома доля мінімум п'ятьох пожежних. Раніше повідомлялося про загибель в результаті вибуху шістьох пожежних і двох медиків, повідомляє РІА "Новости".

За словами представників місцевої поліції, ситуація на заводі ще залишається небезпечною, оскільки там досі багато вибухонебезпечних речовин.

Сильний вибух на заводі в ніч на четвер зруйнував майже 100 будівель у Весті, населення якого становить 2,8 тисячі осіб.

Кількість постраждалих перевищила 200 осіб, щонайменше троє перебувають у критичному стані, повідомляє місцевий портал KWTX. Близько 100 з них госпіталізовані в медичний центр Hillcrest, 68 - у лікувальний центр Providence, близько 40 лікуються в регіональному госпіталі Hill в Хіллсборо, дев'ять постраждалих доставлені в госпіталь Parkland в Далласі. Решту, які отримали легкі поранення, відпустили додому.

Серед постраждалих щонайменше троє дітей.

У поранених здебільшого опіки, переломи, рвані рани, пошкодження голови, порушення органів дихання, повідомляють лікарі.