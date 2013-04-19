ФБР показало знімки підозрюваних у бостонському теракті (фото, відео)

Про це повідомляє Agence France-Presse, передає Лента.ру.

На спеціальній прес-конференції представники ФБР відзначили, що в даний час ще не ідентифікували підозрюваних, і попросили допомоги громадян у встановленні їх осіб. «Протягом більш ніж 100 років ФБР завжди покладалося на допомогу населення. Хтось напевно знає цих людей », - заявив представник відомства.

У ФБР також закликали громадян проявляти максимальну пильність, зазначивши, що, цілком ймовірно, злочинці «озброєні і вкрай небезпечні».

Подвійний вибух у Бостоні стався 15 квітня під час фінішу щорічного Бостонського марафону, за яким спостерігали близько півмільйона глядачів. В результаті теракту загинули три людини, понад 180 отримали поранення.