Європол зазначає зростання тероризму в Європі

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті правоохоронного європейського агентства щодо оприлюдненої сьогодні доповіді про терористичну ситуацію у Європейському Союзі в 2012 році.

Так, в цілому в 2012 році у ЄС було зареєстровано 219 терористичних нападів (проти 174 у 2011 році), заарештовано 537 осіб за звинуваченнями, що мають відношення до терористичної діяльності (проти 484 у 2011-му).

Загалом у 2012 році в результаті терористичних нападів у Євросоюзі загинуло 17 осіб.

У повідомленні агентства, зокрема, згадується вибух бомби в аеропорту болгарського Бургаса, який забрав життя 14 осіб, а також загибель ще трьох громадян в атаках у Бельгії, Франції та Північній Ірландії.

При цьому Європол відзначає зростання кількості радикалізованих громадян ЄС, що подорожують у регіони конфліктів для участі у терористичній діяльності. “Зростає стурбованість щодо загрози, яку представляють собою ці люди, враховуючи можливість їхніх намірів після повернення до Європейського Союзу здійснювати акти тероризму”, - заявив директор Європолу Роб Вейнрайт.

У повідомленні також ідеться, що Інтернет залишається основною платформою спілкування терористичних організацій та їхніх прихильників, а розвиток соціальних медіа надав терористам нові можливості для спілкування.