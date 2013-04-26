Обама оглянув з гелікоптера місце вибуху в Техасі

Обама прибув у четвер до Техасу, щоб взяти участь у жалобній церемонії. Дорогою до міста Вако вертоліт глави держави кілька разів облетів зруйнований вибухом завод добрив, йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Білого дому.

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Сильний вибух прогримів на заводі в Техасі в ніч на 17 квітня. Не менш 14 людей загинули, більше 200 отримали поранення. Близько 140 будинків зруйнувало вибуховою хвилею, збитки оцінюються приблизно в 100 мільйонів доларів. Причина події поки не названа, зауважує РІА "Новости".