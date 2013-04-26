Біля Екваторіальної Гвінеї пірати викрали двох українців

Пірати біля узбережжя Екваторіальної Гвінеї напали на контейнеровоз і викрали чотирьох моряків, зокрема двох українців і росіянина, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією керівництва компанії Leonhardt and Blumberg, що базується в Гамбурзі, 25 квітня біля узбережжя африканської держави пірати напали на контейнеровоз Hansa Marburg, що йшов під прапором Ліберії, й викрали чотирьох членів екіпажу - двох українців, росіянина й громадянина тихоокеанської держави Кірібаті.

Напад стався приблизно за 130 миль від берегів Екваторіальної Гвінеї. Про вимоги викрадачів і стан захоплених ними моряків інформації поки не надходило.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, місцезнаходження двох українських моряків, викрадених піратами поблизу Екваторіальної Гвінеї, поки що невідоме.

"На даний час місцезнаходження моряків невідомо», - сказали в МЗС.

Посольство України в Нігерії з'ясовує ситуацію.