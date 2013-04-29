У США шістьох людей поранено при нападі на церкву
08:31, 29 квітня 2013Світ
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Шестеро людей отримали поранення в результаті нападу невідомих на церкву.
Двоє людей отримали важкі поранення
Шестеро людей отримали поранення в результаті нападу невідомих на парафіян католицької церкви в американському місті Альбукерк (штат Нью-Мексико).
Всі постраждалі госпіталізовані, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.
Двоє людей отримали важкі поранення.
Число нападників не уточнюється. Однак, за деякими даними, один з них затриманий.
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