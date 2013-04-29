У США шістьох людей поранено при нападі на церкву

Шестеро людей отримали поранення в результаті нападу невідомих на парафіян католицької церкви в американському місті Альбукерк (штат Нью-Мексико).

Всі постраждалі госпіталізовані, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Двоє людей отримали важкі поранення.

Число нападників не уточнюється. Однак, за деякими даними, один з них затриманий.