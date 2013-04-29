У Греції звільнять 15 тисяч держслужбовців, щоб отримати $2 млрд допомоги

Ця реформа була однією з умов отримання Грецією чергового траншу міжнародної фінансової допомоги у розмірі 2 млрд доларів, пише ВВС Україна.

Новий закон також поклав край практиці довічного закріплення робочого місця, що, на думку критиків, підтримувало "роздуту бюрократію" в Греції.

Прийняття законопроекту супроводжувалося протестами біля будівлі парламенту. На думку активістів, закон погіршить ситуацію з безробіттям в країні, яке вже знаходиться на безпрецедентному рівні.

При цьому в уряді вважають, що закон піде на користь державному сектору, оскільки дозволить позбутися недисциплінованих працівників і звільнить робочі місця для молодих і талановитих фахівців.

Грецька преса повідомляє, що вже до кінця червня в країні буде звільнено близько двох тисяч державних службовців.

У першу чергу планують звільнити тих працівників, які порушують дисципліну. Однак у багатьох ключових галузях, таких як охорона здоров'я, на місце звільнених набиратимуть нових співробітників.

Таким чином, як передає з Афін кореспондент ВВС Марк Лоуен, сам по собі новий закон не призведе до зменшення держсектора. На це спрямований інший, паралельний план, за яким до кінця 2015 року будуть скорочені 150 тис. робочих місць.

Досягти цього планують за рахунок закриття вакансій людей, що йдуть на пенсію.