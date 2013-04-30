"Бостонського терориста" захищатиме експерт із смертної кари

За даними Boston Globe, таке рішення прийнято суддею Маріанн Боулер, щоб "забезпечити підсудному достатнє представництво на процесі".

Царнаєв звинувачується в застосуванні зброї масового ураження, тож йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара, пояснює РІА "Новости".

Кларк брала участь у ряді резонансних справ, домагаючись для своїх клієнтів довічного ув'язнення замість смертної кари. Зокрема, за її участі довічний термін отримав Джаред Лофнер, який у січні 2011 року вбив шістьох осіб і поранив 13, зокрема, члена палати представників конгресу США Габріель Гіффордс.