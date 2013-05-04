За перформенс проти репресій російського художника відправили до психлікарні

Петербурзького художника Петра Павленського, який влаштував напередодні перформанс на знак протесту проти репресивної політики влади, відправили до психіатричного відділення Покровської лікарні.

У п’ятницю, 3 травня, художник голим замотався в колючий дріт і ліг на асфальт біля будівлі Законодавчих зборів Петербурга. Його друзі і соратники розповіли, що таким чином він символізував відчуття людини, що живе в умовах дії репресивних законів, повідомляє Радіо «Свобода».

Павленський прославився акцією на підтримку панк-групи Pussy Riot, коли зашив собі рот і влаштував одиночний пікет біля Казанського собору.