Суд відмовився умовно-достроково звільнити учасницю Pussy Riot Толоконникову

Таким чином, Толоконникова, засуджена на два роки ув'язнення за участь у панк-молебні в храмі Христа Спасителя в Москві, залишиться відбувати покарання в ІК-14, повідомляє РІА "Новости".

У своїй постанові суддя оцінила доводи захисту учасниці панк-групи, але, тим не менш, погодилася з представниками колонії, які наділені повноваженнями оцінювати поведінку засуджених у виправній установі.

"Наявність у засудженої малолітньої дитини було враховано при призначенні покарання, а для прийняття рішення про умовно-дострокове звільнення потрібно оцінювати ступінь виправлення", - сказала суддя. Вона також не стала погоджуватися із зверненням діячів політики і культури в захист Толоконниковой, вказавши, що для дострокового звільнення слід оцінювати формування у засудженого позитивного ставлення до суспільства, норм і правил поведінки.

"Аналіз поведінки засудженої показав, що вона не завжди дотримувалася правил поведінки, має два непогашених стягнення", - сказано в рішенні.