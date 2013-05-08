Половина росіян вважають правлячу партію партією злодіїв

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Левада-Центру», результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання, що нині більшою мірою хвилює оточення Путіна, 33% респондентів відповіли «проблеми країни», а 52% - «особисті матеріальні інтереси». 16% опитаних важко відповісти.

Крім того, 62% респондентів вважають, що для посадовців у Росії важливіше зберегти і зміцнити власну владу, тільки 26% опитаних вважають, що для представників влади важливіше процвітання країни. 12% важко відповісти.

Відповідаючи на запитання, чому найбільша кількість найбагатших депутатів Державної думи опинилася у фракції партії влади «Єдина Росія», 31% респондентів відповіли, що «Єдина Росія» об'єднує і захищає інтереси багатих»; 44% -«адміністративні ресурси «Єдиної Росії» відкривають можливості для швидкого збагачення»; 15% - «так історично склалося». 10% опитаних важко відповісти.

Крім того, більше половини респондентів вважають, що «Єдина Росія» є партією шахраїв і злодіїв. З такою думкою погодилися 51% опитаних. (18% - безперечно так, 33% - скоріше так). Протилежної думки дотримуються 33% (24% - скоріше ні, 9% - безперечно ні). 16% - важко відповісти.

«Левада-Центр» проводив опитування 19-22 квітня 2013 року за представницькою вибіркою 1600 росіян віком 18 років і старше. Розподіл відповідей на деякі запитання цього дослідження наводяться у відсотках від загальної кількості опитаних. Статистична похибка даних дослідження не перевищує 3,4%.