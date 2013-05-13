Після розмови з Путіним Камерон обговорить сирійський конфлікт з Обамою
11:11, 13 травня 2013Світ
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Прем’єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон обговорить військовий конфлікт у Сирії на сьогоднішній зустрічі з президентом США Бараком Обамою.
Джеймс Камерон і Барак Обама обговорять сирійське питання / Фото: en.mercopress.com
Зустріч лідерів двох країн відбудеться сьогодні у Білому домі.
Минулої п’ятниці Камерон дискутував на цю тему з президентом Росії Володимиром Путіним, пише Радіо Свобода. Прем’єр Великобританії підтримав нову ініціативу США і Росії, спрямовану на проведення переговорів для завершення збройного конфлікту.
Також Камерон і Обама мають обговорити підготовку до саміту G8, який має відбутися в червні у Північній Ірландії.
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