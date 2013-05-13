Після розмови з Путіним Камерон обговорить сирійський конфлікт з Обамою

Зустріч лідерів двох країн відбудеться сьогодні у Білому домі.

Минулої п’ятниці Камерон дискутував на цю тему з президентом Росії Володимиром Путіним, пише Радіо Свобода. Прем’єр Великобританії підтримав нову ініціативу США і Росії, спрямовану на проведення переговорів для завершення збройного конфлікту.

Також Камерон і Обама мають обговорити підготовку до саміту G8, який має відбутися в червні у Північній Ірландії.