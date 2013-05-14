У Росії мікроавтобус врізався в МАЗ: 10 загиблих, 9 поранених
08:45, 14 травня 2013Світ
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Десять людей загинули і дев'ять поранені в результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки в Пензенській області у вівторок.
Під Пензою загинуло 10 людей / Фото: maps.google
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на представника прес-центру МВС Росії.
"За уточненими даними, загинуло 10 людей. Ще дев'ять отримали поранення", - сказав співрозмовник агентства.
У МВС уточнили, що аварія сталася на 260-му кілометрі автодороги Тамбов-Пенза за 18 кілометрів від Пензи.
"Мікроавтобус Ford, розрахований на 13 місць, перевозив 18 пасажирів. За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з МАЗом", - повідомили в міністерстві.
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