Прем’єр Туреччини їде до Обами для серйозної розмови щодо Сирії

Основною темою переговорів Ердогана з Обамою має стати сирійська криза та безпека в регіоні, повідомляє Еuronews.

Про це прем‘єр-міністр Туреччини розповів перед вильотом до США:

“Звичайно, сирійська проблема буде на порядку денному із найвищим пріоритетом. Ми обговоримо, що нам робити у майбутньому і до яких заходів вдатися. Звичайно, ми потребуємо політичних кроків, навіть попри те, що затверджені Женевською угодою не мали успішних результатів”.

На тему: Туреччина залишає за собою право на «будь-які заходи» у відповідь на вчорашні теракти

Як відомо, Туреччину вважають одним з основних партнерів США на Близькому Сході і одним з ключових гравців у сирійському питанні, де їй відводять роль посередника між Москвою, Вашингтоном та Дамаском.

11 травня два вибухи з інтервалом в 15 хвилин прогриміли в розташованому в провінції Хатай місті Рейханли біля будівлі мерії і в промисловому районі. Жертвами вибухів стали понад 40 людей, більше 100 отримали поранення.

Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що влада країни залишає за собою право вживати "будь-які заходи" у відповідь на вибухи в місті Рейханли поблизу кордону з Сирією.

Турецька влада вважає, що причетні до терактів пов'язані з сирійськими спецслужбами. Прем’єр Ердоган звинуватив Сирію в організації цих терактів.

Дамаск спростовує такі звинувачення. Зокрема міністр інформації Сирії Омран Аз-Зоубі заявив, що саме турецький уряд сам перетворив прикордонні з Сирією зони в центри міжнародного тероризму, сприяючи перекиданню найманців і терористів до Сирії.