МВФ виділив Кіпру мільярд євро
00:41, 16 травня 2013Світ
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Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Кіпру трирічного кредиту на 1,3 млрд дол (1 млрд євро).
Перший транш складе 110,7 млн. дол, передає Reuters. "Допомога піде на стабілізацію фінансової системи, підтримку фіскальних заходів та соціальні витрати", - наголошується в повідомленні МВФ.
Всього Кіпр повинен отримати від міжнародних кредиторів, включаючи МВФ, 10 млрд євро. Основну частину допомоги в розмірі 9 млрд євро надасть Євросоюз через Європейський стабілізаційний механізм (ESM).
Загальні потреби Кіпру в зовнішній допомозі оцінюються в 23 млрд євро, зауважує РосБізнесКонсалтинг.
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