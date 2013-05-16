МВФ виділив Кіпру мільярд євро

Перший транш складе 110,7 млн. дол, передає Reuters. "Допомога піде на стабілізацію фінансової системи, підтримку фіскальних заходів та соціальні витрати", - наголошується в повідомленні МВФ.

Всього Кіпр повинен отримати від міжнародних кредиторів, включаючи МВФ, 10 млрд євро. Основну частину допомоги в розмірі 9 млрд євро надасть Євросоюз через Європейський стабілізаційний механізм (ESM).

Загальні потреби Кіпру в зовнішній допомозі оцінюються в 23 млрд євро, зауважує РосБізнесКонсалтинг.