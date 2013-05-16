Депардьє зіграє роль президента Чечні

01:45, 16 травня 2013
Світ
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Французький актор Жерар Депардьє, який отримав російське громадянство, зіграє президента Чечні Ахмата Кадирова в художньому фільмі.

За даними газети Le Monde, Депардьє має намір зіграти в двох фільмах, які будуть зніматися на території Чеченської Республіки.

У кримінальному трилері "Бірюза" (Turquoise), зйомки якого пройдуть в Москві та Грозному, актор зніметься разом з британською актрисою Елізабет Херлі і зіграє гангстера.

У фільмі "Серце батька" (A Fathers Heart) Депардьє виступить у ролі батька нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова - Ахмада Кадирова, муфтія невизнаної Республіки Ічкерія у 1995-2000 рр., глави адміністрації Чечні та президента в 2000-2004 рр.

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