Депардьє зіграє роль президента Чечні

За даними газети Le Monde, Депардьє має намір зіграти в двох фільмах, які будуть зніматися на території Чеченської Республіки.

У кримінальному трилері "Бірюза" (Turquoise), зйомки якого пройдуть в Москві та Грозному, актор зніметься разом з британською актрисою Елізабет Херлі і зіграє гангстера.

У фільмі "Серце батька" (A Fathers Heart) Депардьє виступить у ролі батька нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова - Ахмада Кадирова, муфтія невизнаної Республіки Ічкерія у 1995-2000 рр., глави адміністрації Чечні та президента в 2000-2004 рр.