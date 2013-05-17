Гей-парад у Тбілісі закінчився бійкою (фото)
У Тбілісі на акції на захист прав сексуальних меншин постраждали 28 осіб.
Як передає РІА Новости, про це повідомив міністр праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії Давид Сергієнко.
"Всього постраждали 28 осіб, 11 з яких були переведені в стаціонар, один виписаний додому, а решті надали допомогу на місці", - сказав Сергієнко.
За його словами, всі постраждалі, окрім одного, відбулися легкими тілесними ушкодженнями.
"Тільки одне пошкодження було середньої тяжкості - перелом щиколотки. А журналістка Хатія Каландадзе перебуває під наглядом лікарів. Постраждали також троє поліцейських", - додав Сергієнко.
Акція, організована в Тбілісі неурядовою організацією "Ідентичність" з нагоди міжнародного дня боротьби з гомофобією, була зірвана її противниками. Кількість учасників так званої контр-акції в сотні разів перевищувала за чисельністю присутніх в Пушкінському сквері захисників ЛГБТ. Протягом дня між учасниками двох акцій відбувалися зіткнення.