Гей-парад у Тбілісі закінчився бійкою (фото)

Як передає РІА Новости, про це повідомив міністр праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії Давид Сергієнко.

"Всього постраждали 28 осіб, 11 з яких були переведені в стаціонар, один виписаний додому, а решті надали допомогу на місці", - сказав Сергієнко.

За його словами, всі постраждалі, окрім одного, відбулися легкими тілесними ушкодженнями.

"Тільки одне пошкодження було середньої тяжкості - перелом щиколотки. А журналістка Хатія Каландадзе перебуває під наглядом лікарів. Постраждали також троє поліцейських", - додав Сергієнко.

Акція, організована в Тбілісі неурядовою організацією "Ідентичність" з нагоди міжнародного дня боротьби з гомофобією, була зірвана її противниками. Кількість учасників так званої контр-акції в сотні разів перевищувала за чисельністю присутніх в Пушкінському сквері захисників ЛГБТ. Протягом дня між учасниками двох акцій відбувалися зіткнення.