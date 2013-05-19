Лінії для голосування за переможця «Євробачення-2013» оголошено відкритими

У шведському місті Мальме, де сьогодні проходить фінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2013", завершився останній виступ представника Ірландії Райян Долан з піснею "Only Love Survives". Лінії для голосування оголошено відкритими.

Українка Злата Огневич з піснею "Gravity" виступила 22-ю. На сцену Злату виніс велетень – найвищий чоловік США українського походження Ігор Вовковинський. Його зріст 2 метри 35 сантиметрів.

У "Мальме-Арені" виступили представники 26 країн Європи: 20 із яких потрапили до фіналу із двох півфіналів, 5 країн великої п'ятірки - Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, а також Швеція – переможець минулого року.