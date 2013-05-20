У Греції перевірить законність продажу острова російському мільярдерові

Острів, за повідомленнями ЗМІ, купив в онуки Онасіса Афіни російський мільярдер за 100 мільйонів євро.

"Перевірка повинна буде визначити, чи не завдало шкоди державним інтересам Греції рішення Афіни Онассіс продати острів", - цитує РІА "Новости".

За даними каналу, в заповіті Аристотеля Онассіса чітко було визначено, що острови Скорпіос і Спарті повинні належати законним спадкоємцям, а якщо ті будуть не в змозі утримувати два острови, вони мають бути передані грецькій державі для використання як курорт президентом республіки або як дитячий олімпійський табір.

Грецькі ЗМІ повідомляли, що офіційно острова не продані, а передані в оренду на тривалий термін, до 99 років, щоб оминути складні юридичні процедури.

За їх даними, набувачем престижного острова, де 1968 року відбулося весілля Онассіса з вдовою президента США Джона Кеннеді Жаклін і де збудована родинна усипальниця Онассісів, став російський підприємець, власник французького футбольного клубу "Монако" Дмитро Риболовлєв.

За інформацією журналу "Форбс", набувачем островів є не сам Риболовлєв, а одна з компаній, що діють в інтересах його доньки Катерини, на яку і буде оформлена угода.

Крім того, в рамках тієї ж угоди Риболовлєв придбав для сина малий сусідній острівець Цокарі.