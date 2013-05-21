Не менше 20 дітей загинули від торнадо в США

06:53, 21 травня 2013
Світ
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Серед загиблих під час торнадо в американському штаті Оклахома не менше 20 дітей.

оклахома / Фото : ИТАР-ТАСС

Про це повідомила в ефірі телеканалу CNN представник головного судмедексперта штату Емі Елліотт. За її словами, загальна підтверджена кількість жертв не змінилася - загинула 51 людина.

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Торнадо повністю зруйнував школу, в якій були діти, рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

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