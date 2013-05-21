Не менше 20 дітей загинули від торнадо в США
06:53, 21 травня 2013Світ
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Серед загиблих під час торнадо в американському штаті Оклахома не менше 20 дітей.
Торнадо повністю зруйнував школу / Фото : ИТАР-ТАСС
Про це повідомила в ефірі телеканалу CNN представник головного судмедексперта штату Емі Елліотт. За її словами, загальна підтверджена кількість жертв не змінилася - загинула 51 людина.
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Торнадо повністю зруйнував школу, в якій були діти, рятувальні роботи на місці трагедії тривають.
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