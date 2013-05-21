Серед постраждалих від торнадо в Оклахомі - 70 дітей

Про це повідомили журналістам представники медичних установ.

До медичного центру в Оклахома-Сіті госпіталізовані 85 осіб, включаючи 65 дітей.

До медцентру Integris потрапили 37 осіб, з яких п'ятеро - діти. У цьому закладі десять постраждалих перебувають у критичному стані, 12 - у тяжкому, передає РІА "Новости".