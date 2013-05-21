Серед постраждалих від торнадо в Оклахомі - 70 дітей
05:19, 21 травня 2013Світ
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Сімдесят дітей постраждали в результаті руйнівного торнадо в Оклахомі.
Про це повідомили журналістам представники медичних установ.
До медичного центру в Оклахома-Сіті госпіталізовані 85 осіб, включаючи 65 дітей.
До медцентру Integris потрапили 37 осіб, з яких п'ятеро - діти. У цьому закладі десять постраждалих перебувають у критичному стані, 12 - у тяжкому, передає РІА "Новости".
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