Лідер КНДР Кім Чен Ин направив особистого посланця в Китай

Чхве Ен Хе, директор політбюро Корейської народної армії вилетів в китайську столицю на чолі делегації вищих партійних і армійських посадових осіб з метою поліпшити відносини з КНР напередодні саміту Китай-США, за інформацією Agence France-Presse повідомляє Lenta.ru.

Чхве Ен Хе стане найбільш високопоставленою особою з Північної Кореї, яка відвідала Пекін з моменту смерті попереднього керівника КНДР Кім Чен Іра в серпні 2011 року. Сам Кім Чен Ин з тих пір в Китай не їздив.

Відносини між Пекіном і Пхеньяном останнім часом погіршилися через ігнорування КНДР попереджень Китаю з приводу розвитку північнокорейської ядерної програми. Хоча КНР і є головним дипломатичним захисником Північної Кореї, в останні місяці Пекін погодився з Радою безпеки ООН щодо необхідності введення нових санкцій проти сусідньої країни.

Рішення про введення санкцій було прийнято після випробування балістичних ракет в грудні і ядерної зброї в лютому. Цей хід спричинив різке посилення риторики північнокорейських лідерів щодо Південної Кореї, Японії та США.

У результаті введення санкцій Китай прийняв рішення ввести обмеження на фінансові операції Пхеньяну на своїй території. Тим часом саме гроші, одержувані або які проходять через КНР, є основним джерелом фінансування ядерної програми Північної Кореї.

Додаткові ускладнення між Китаєм і КНДР виникли після того, як корейські прикордонники затримали китайське риболовецьке судно з екіпажем з 16 осіб. Інцидент викликав вибух обурення в китайському інтернеті. Мільйони користувачів закликали офіційний Пекін зайняти жорстку позицію по відношенню до Північної Кореї.