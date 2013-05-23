Око за око: Вбивця військового в Лондоні пояснив свої мотиви

Як повідомляє Lenta.ru, запис можна переглянути на сайті телеканалу ITV.

На відео чорношкірий чоловік із закривавленими руками виголошує промову перед камерою, тримаючи кухонний ніж і мачете. «Єдина причина, з якої ми вбили цього чоловіка, - це те, що мусульмани вмирають щодня, - каже він. - Ми клянемося Аллахом, що ніколи не припинимо боротьби, якщо тільки ви не залишите нас у спокої ... Ми повинні боротися з ними так, як вони борються з нами. Око за око, зуб за зуб».

Після цього чоловік заявляє, що просить вибачення у жінок, яким довелося стати свідками вбивства. «Однак нашим жінкам доводиться бачити те ж само», - додає він.

На завершення своєї промови чоловік закликає до повалення уряду, якому «наплювати» на простих людей. Після цього він віддаляється від камери і підходить до тіла вбитого, яке лежить на узбіччі дороги.

Один зі свідків вбивства розповів CNN, що бачив, як двоє чорношкірих чоловіків напали на військовослужбовця з двома ножами. Після того, як вони завдали йому численних поранень, один з убивць попросив людей, що зібралися навколо, сфотографувати його і зняти на відео. На його прохання відгукнувся один з перехожих, які знімали на камеру місце події.

Вбивство чоловіка на одній з вулиць в районі Вулвіч на південному сході Лондона сталося вдень 22 травня. Він був зарізаний двома чорношкірими чоловіками. Під час перестрілки з поліцейськими, які прибули на місце злочину, нападники отримали поранення. В даний час вони заарештовані і перебувають під вартою в двох різних лікарнях Лондона.

За непідтвердженими даними, убитий був військовослужбовцем. Як заявив CNN член британського парламенту Нік Рейнсфорд (Nick Raynsford), чоловік служив у центральному Лондоні і в момент вбивства повертався в казарми Королевської артилерії, які розташовані біля Вулвіча. Міністерство оборони Великобританії, проте, поки не підтвердило цю інформацію.

Як пише агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до слідства, поліція виявила у вбивстві «нігерійський слід». Однак жодних подробиць поліція поки не надала.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що наразі є «чіткі ознаки" того, що подія була «терористичним інцидентом». Поліція попередньо класифікувала вбивство як «політично вмотивовану терористичну атаку ісламістів».