В Іспанії суд почав розслідування податкових справ доньки короля Хуана Карлоса

Іспанський суддя починає розслідування відносно податкових справ принцеси Крістіни, молодшої дочки короля Хуана Карлоса.

Розслідування на Майорці пов'язано з підозрою у неналежному використанні громадських фондів чоловіком принцеси, герцогом Пальма-де-Майоркським.

Його звинувачують у присвоєння громадських фондів у той час, коли він очолював благодійний фонд.

Сам він свою провину заперечує.

ВВС Україна