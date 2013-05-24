В Іспанії суд почав розслідування податкових справ доньки короля Хуана Карлоса
21:51, 24 травня 2013Світ
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В Іспанії починають розслідування відносно доньки короля країни Хуана Карлоса.
Іспанський суддя починає розслідування відносно податкових справ принцеси Крістіни, молодшої дочки короля Хуана Карлоса.
Розслідування на Майорці пов'язано з підозрою у неналежному використанні громадських фондів чоловіком принцеси, герцогом Пальма-де-Майоркським.
Його звинувачують у присвоєння громадських фондів у той час, коли він очолював благодійний фонд.
Сам він свою провину заперечує.
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