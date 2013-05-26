У Таджикистані заблокували YouTube через відео з весілля сина президента (відео)

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Вхід на відеопортал YouTube заблокований в Таджикистані, повідомив РІА Новости в суботу голова асоціації інтернет-провайдерів республіки Асоміддін Атоєв.

Доступ до порталу не заблокував лише один з шести провайдерів і один з шести операторів мобільного зв'язку.

"Ми спробували дізнатися причину закриття доступу до YouTube у голови Служби зв'язку країни Бега Зухурова, але його телефон, як і його заступників, мовчать, при цьому інтернет-провайдери отримали або письмове розпорядження про закриття відеохостингу, а хтось - смс-повідомлення", - повідомив Атоєв.

YouTube в Таджикистані блокують втретє, починаючи з липня минулого року. Проблеми з доступом до сайту в Таджикистані почалися після того, як 18 травня там була викладена передача телеканалу К+ про весілля старшого сина президента Таджикистану Рустама Емомалі. Це відео викликало великий інтерес серед користувачів інтернету.

Відео, продемонстроване по телеканалу К+ таджицькою мовою з коментарями відомого опозиційного політика і журналіста Дододжона Атовуллаева, що критикує президента Таджикистану Емомалі Рахмона, викликало широке обговорення серед користувачів інтернету.

Вхід на відеопортал YouTube заблокований в Таджикистані, повідомив РІА Новини в суботу голова асоціації інтернет-провайдерів республіки Асоміддін Атоєв.

Доступ до порталу не заблокував лише один з шести провайдерів і один з шести операторів мобільного зв'язку.

"Ми спробували дізнатися причину закриття доступу до YouTube у голови Служби зв'язку країни Бега Зухурова, але його телефон, як і його заступників, мовчать, при цьому інтернет-провайдери отримали або письмове розпорядження про закриття відеохостингу, а хтось - смс-повідомлення", - повідомив Атоєв.

YouTube в Таджикистані блокують втретє, починаючи з липня минулого року. Проблеми з доступом до сайту в Таджикистані почалися після того, як 18 травня там була викладена передача телеканалу К+ про весілля старшого сина президента Таджикистану Рустама Емомалі. Дане відео викликало великий інтерес серед користувачів інтернету.

Відео, продемонстроване по телеканалу К+ таджицькою мовою з коментарями відомого опозиційного політика і журналіста Дододжона Атовуллаева, що критикує президента Таджикистану Емомалі Рахмона, викликало широке обговорення серед користувачів інтернету.