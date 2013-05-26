У Сербії перепоховали останнього короля Югославії (фото)

Урочиста церемонія перепоховання відбулася сьогодні в усипальні сербських королів у містечку Опленац у центральній Сербії, передає РІА «Новости».

На церемонії перепоховання були присутні члени сім'ї Карагеоргійович, а також представники королівських сімей низки держав, Президент Сербії Томіслав Ніколіч і прем'єр Івіца Дачич, патріарх Іріней і багато інших офіційних осіб. Після завершення урочистої частини відвідати гробницю зможуть усі бажаючі.

Петро Другий народився в 1923 році в Белграді. Успадковував трон після вбивства в 1934 році в Марселі свого батька короля Олександра Першого. Після окупації Югославії Німеччиною в 1941 році емігрував до Греції, потім переїхав до Палестини, після цього до Єгипту. У червні 1941 року опинився в Лондоні.

Повернення короля до Югославії виявилося неможливим після того, як до влади в країні прийшли комуністи на чолі з Тіто, й скасування монархії в 1945 році.

Останні роки життя король провів у США. Він помер 3 листопада 1970 року в лікарні в Денвері. Довгий час залишався єдиним європейським монархом, похованим у США. Його останки на батьківщину були перевезені в січні 2013 року.

Мати Петра Другого, королева Марія була похована у Великій Британії, дружина, королева Олександра - в Греції, брат, принц Андрій - у США. Їхні останки також були доставлені до Сербії в останні місяці.