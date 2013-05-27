Уряд Сербії затвердив конкретні кроки нормалізації відносин з Косово

Уряд Сербії на позачерговому засіданні затвердив план виконання Брюссельської угоди про нормалізацію відносин з Косово, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу сербського уряду.

Про прийняття цього рішення глава сербського кабінету міністрів Івіца Дачич негайно поінформував главу дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон. Вирішення проблеми з реалізацією цього договору має ключове значення для Сербії, оскільки без цього не буде призначена дата початку переговорів про вступ країни до Євросоюзу.

У квітні сербський уряд вже підтверджував угоду про нормалізацію з Косово, яка поки не набирала чинності. Очікується, що тепер, після затвердження плану конкретних дій, шлях до реалізації домовленостей буде відкритий.

Багато сербських політичних партій та рухів, а також косовські серби і Сербська православна церква виступають проти угоди з Косово, вважаючи, що таким чином сербська влада зраджує національні інтереси заради євроінтеграції.

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Так звана Брюссельська угода була парафована в Брюсселі 19 квітня прем'єр-міністрами Сербії Івіцею Дачичем і Косово Хашимом Тачі. Документ складається з 15 пунктів, в основному присвячених організації та повноваженням сербських муніципалітетів на півночі Косово.

На засіданні в неділю сербський кабмін також не прийняв відставку директора канцелярії у справах Косово і Метохії в уряді Сербії Олександра Вуліна. Вулін просив про відставку в кінці квітня, оскільки не погоджувався з колегами із уряду за окремими пунктами Брюссельської угоди і виступав проти парафування цього документа.